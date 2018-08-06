"Манчестер Юнайтед" и "Челси" интересуются новоиспеченным чемпионом мира

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" интересуются новоиспеченным чемпионом мира"Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" интересуются полузащитником "Лиона" Набилем Фекиром, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, оба английских гранда рассматривают вариант с потенциальной покупкой 25-летнего хавбека. Однако на сегодняшний день ни "красные дьяволы", ни "аристократы" официальных запросов по его трансферу не делали.

В прошлом сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним,  15 лет назад "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения со "Спортингом" по трансферу Роналду. | soccernews.ru

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