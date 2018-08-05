"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут обменяться футболистами

"Манчестер Юнайтед" ищет пути для подписания вингера "Челси" Виллиана.

Как сообщает Mirror, манкунианцы готовы обменять Антони Мартиаля на бразильца.

Напомним, что ранее "МЮ" не хотел отпускать Мартиаля в другой клуб АПЛ.

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