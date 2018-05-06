"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут обменяться игроками

Между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" может произойти обмен футболистами.

Как сообщает Todomercadoweb, манкунианцы хотят заполучить вингера "Челси" Виллиана. В эту сделку "МЮ" готов включить своего нападающего Антони Мартиаля.

Отметим, что примерная сумма трансфера бразильца составляет 90 миллионов евро.

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