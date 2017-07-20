"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут вступить в борьбу за Баркли

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут вступить в борьбу за Баркли

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" следят за ситуацией с хавбеком "Эвертона" Россом Баркли, сообщает The Times.

По сведениям издания, "красные дьяволы" и "синие" могут вступить в борьбу за 23-летнего футболиста, если тот захочет сменить клубную прописку.

Ранее стало известно, что "Эвертон" оценивает Баркли в 57 миллионов евро. Основным претендентом на игрока считается "Тоттенхэм". 

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