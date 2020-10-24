"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ

Теги манчестер юнайтедчелси

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Челси" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Юнайтед" остался на 15-й позиции.

"Манчестер Юнайтед" Манчестер - "Челси" Лондон - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Фред, Мата (Погба, 58), Джеймс (Кавани, 58), Мактомини (Гринвуд, 83), Бруну Фернандеш, Рэшфорд.

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Чилуэлл, Хавертц (Маунт, 72), Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 81), Канте, Тиаго Силва, Вернер (Абрахам, 71).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов