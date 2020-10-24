"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ
В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Челси" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Юнайтед" остался на 15-й позиции.
"Манчестер Юнайтед" Манчестер - "Челси" Лондон - 0:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Фред, Мата (Погба, 58), Джеймс (Кавани, 58), Мактомини (Гринвуд, 83), Бруну Фернандеш, Рэшфорд.
"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Чилуэлл, Хавертц (Маунт, 72), Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 81), Канте, Тиаго Силва, Вернер (Абрахам, 71).
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Марсель" победил "Лорьян" в матче Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Дженоа" в Серии А
-
"Локомотив" дома проиграл "Ротору". Волгограды одержали первую победу в РПЛ
-
"Спартак" обыграл "Краснодар" и вышел на 1-е место в РПЛ
-
Сергей Семак высказался о возможной отставке после поражения от "Рубина"
-
"Динамо" Киев - "Александрия" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Барселоной"
-
Зинедин Зидан установил рекорд "Реала" в матчах с "Барселоной"
-
Виктор Мозес забил первый гол за "Спартак"
-
"Кристал Пэлас" на выезде победил "Фулхэм"
-
"Аякс" выиграл в чемпионате Нидерландов со счетом 13:0
-
Киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и возглавило УПЛ
-
"Барселона" не смогла обыграть "Реал" в третий раз подряд
-
3
"Реал" обыграл "Барселону"
-
"Волгарь" обыграл "Спартак-2" в ФНЛ. Москвичи проиграли 4-й матч подряд
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в Бундеслиге. Левандовски сделал хет-трик
-
"Зенит" проиграл "Рубину" в Санкт-Петербурге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18