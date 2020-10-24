"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Челси" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Юнайтед" остался на 15-й позиции.

"Манчестер Юнайтед" Манчестер - "Челси" Лондон - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Фред, Мата (Погба, 58), Джеймс (Кавани, 58), Мактомини (Гринвуд, 83), Бруну Фернандеш, Рэшфорд.

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Чилуэлл, Хавертц (Маунт, 72), Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 81), Канте, Тиаго Силва, Вернер (Абрахам, 71).

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