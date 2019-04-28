"Манчестер Юнайтед" и "Челси" обменялись голами в матче 34-го тура АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" обменялись голами в матче 34-го тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" в матче 36-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев забил Хуан Мата, у гостей голом отметился Маркос Алонсо.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1 (1:1)

Голы: Мата, 11 - 1:0, Алонсо, 43 - 1:1. 

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Байи (Рохо, 71), Шоу, Эррера, Матич, Мата (Мактоминэй, 81), Погба, Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер (Кристенсен, 65), Алонсо, Канте, Жоржинью, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Игуаин, Азар.

"МЮ" с 65 баллами располагается на 6 строчке в турнирной таблице АПЛ. У "Челси" на 3 очка больше и 4 позиция.

А еще: Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Бернли"| http://soccernews.ru

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