"Манчестер Юнайтед" и "Челси" обменялись голами в матче 34-го тура АПЛ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" в матче 36-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев забил Хуан Мата, у гостей голом отметился Маркос Алонсо.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1 (1:1)
Голы: Мата, 11 - 1:0, Алонсо, 43 - 1:1.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Байи (Рохо, 71), Шоу, Эррера, Матич, Мата (Мактоминэй, 81), Погба, Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер (Кристенсен, 65), Алонсо, Канте, Жоржинью, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Игуаин, Азар.
"МЮ" с 65 баллами располагается на 6 строчке в турнирной таблице АПЛ. У "Челси" на 3 очка больше и 4 позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14