"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за Белотти

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро. Стоит отметить, что форвард не заигран в Лиге Чемпионов. Также им интересуется "Реал".

В этом сезоне 23-летний Белотти провел 9 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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