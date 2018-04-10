"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за бразильца из "Уотфорда"

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за бразильца из "Уотфорда"
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Уотфорда" Ришарлисону, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, гранды рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Шершни" могут согласиться продать игрока за 40 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Эвертона".

В этом сезоне  20-летний Ришарлисон провел за "Уотфорд" 36 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: Рэшфорд задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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