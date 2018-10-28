"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за общую трансферную цель

Хавбек "Лиона" Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Goal.com, борьбу за 21-летнего француза ведут "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Ранее интерес к игроку приписывали "Манчестер Сити" и "Тоттенхэму".

Трансфермаркт оценивает стоимость Ндомбеле в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Ндомбеле провел 14 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.

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