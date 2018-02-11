"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника "Барселоны"

Теги барселонасамюэль умтитиманчестер юнайтедчелси

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отмечается, что "синие" предлагают Умтити в три раза увеличить зарплату.

Читайте также: "Барселона" намерена продлить контракт с Умтити. | http://soccernews.ru

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