"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отмечается, что "синие" предлагают Умтити в три раза увеличить зарплату.

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