"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника ПСЖ

Ещё два клуба включились в гонку за защитником ПСЖ Тома Менье, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, новыми претендентами на бельгийского фулбека стали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Ранее стало известно об интересе к 28-летнему футболисту со стороны "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии".

Напомним, что Менье летом станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

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