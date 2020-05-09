"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника ПСЖ

Ещё два клуба включились в гонку за защитником ПСЖ Тома Менье, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, новыми претендентами на бельгийского фулбека стали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Ранее стало известно об интересе к 28-летнему футболисту со стороны "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии".

Напомним, что Менье летом станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

Не пропустите: Определился фаворит в борьбе за защитника ПСЖ Менье. | http://soccernews.ru
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