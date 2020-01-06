"Манчестер Юнайтед" и "Челси" включились в борьбу за форварда ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии, сообщает Get French Football News.

По информации источника, на уругвайского бомбардира нацелились "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Представители обоих клубов АПЛ контактировали с 32-летним футболистом и тот не исключил свой переезд на Туманный Альбион, несмотря на наличие предварительного соглашения в мадридским "Атлетико".

Летом Кавани станет свободным агентом. В этом сезоне форвард сыграл за ПСЖ 11 матчей и забил 3 гола.

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