"Манчестер Юнайтед" и "Челси" вступили в борьбу за Маноласа

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" вступили в борьбу за Маноласа

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к греческому защитнику "Ромы" Костасу Маноласу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. 

Напомним, что 26-летний Манолас мог перейти в "Зенит", но переход сорвался.

Не пропустите: "Зенит" нашёл альтернативу Маноласу. | http://soccernews.ru

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