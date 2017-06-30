"Манчестер Юнайтед" и "Челси" вступили в борьбу за Маноласа

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к греческому защитнику "Ромы" Костасу Маноласу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что 26-летний Манолас мог перейти в "Зенит", но переход сорвался.

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