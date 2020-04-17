"Манчестер Юнайтед" и ещё четыре клуба поспорят за форварда "Торино"
Нападающий "Торино" Андреа Белотти привлёк внимание нескольких более статусных клубов.
По информации Football Italia, за форвардом "быков" охотятся "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Наполи", "Милан" и "Фиорентина".
Неитальянские клубы могут купить 26-летнего футболиста за 100 миллионов евро, выплатив за него полную сумму отступных.
В текущем сезоне Белотти забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
Не пропустите: Харри Реднапп порекомендовал Кейну не переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тотти: "Буффон хочет играть до 50 лет"
-
Кокорин признался, что его празднование голов странно выглядит после пребывания в тюрьме
-
Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро
-
Нападающий "Реала" Йович может ближайшие три года провести в тюрьме
-
Уткин рассказал о своём отношении к президенту России Путину
-
"Манчестер Юнайтед" и ещё четыре клуба поспорят за форварда "Торино"
-
Главные новости дня: 16 апреля
-
"Ньюкасл" хочет вернуть Бенитеса
-
2
"Тоттенхэм" просит Почеттино согласится на сокращение зарплаты
-
Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ
-
Коста отработает контракт с "Атлетико" до конца
-
1
"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов
-
2
В Италии надеются возобновить тренировки команд с 4 мая
-
Агент Гурцкая рассказал о планах "Краснодара" арендовать Икарди
-
Стало известно, чем Смолов в основном занимается на карантине
-
Агент Гурцкая назвал лучшего российского футболиста
-
2
Уткин: "Конечно, я понимал, что баттл с Соловьевым не состоится"
-
Футболисты "Арсенала" все-таки согласятся на сокращение зарплат
-
"Краснодар" пытается добиться отсрочки введения нового лимита на легионеров
-
Матерацци: "Люди должны были целовать землю вслед за мной после гола в финале ЧМ-2006"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18