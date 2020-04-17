"Манчестер Юнайтед" и ещё четыре клуба поспорят за форварда "Торино"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти привлёк внимание нескольких более статусных клубов.

По информации Football Italia, за форвардом "быков" охотятся "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Наполи", "Милан" и "Фиорентина".

Неитальянские клубы могут купить 26-летнего футболиста за 100 миллионов евро, выплатив за него полную сумму отступных.

В текущем сезоне Белотти забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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