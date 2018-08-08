"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" нацелились на игрока "Челси"

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"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" нацелились на игрока "Челси"

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" проявляют интерес к французскому защитнику "Челси" Курту Зума, сообщает Sky Sports.

Оба клубы намерены подписать игрока в летнее трансферное окно, которое для английских клубов закрывается поздно вечером 9 августа.

На покупке Зума настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который ранее работал с ним в "Челси". Стоит отметить, что этим летом "МЮ" провалился при попытках приобрести Тоби Алдервейрелда, Йерри Мину, Харри Магуайра и Джерома Боатенга.

В прошлом сезоне 23-летний Зума выступал на правах аренды за "Сток Сити", который вылетел в Чемпионшип, провел за клуб 37 матчей и забил 1 гол.

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