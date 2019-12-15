"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" обменялись голами в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл в ничью с "Эвертоном" а матче 17-го тура чемпионата Англии.

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" - 1:1 (0:1)

Голы: Линделеф, 36 (в свои ворота) - 0:1, Гринвуд, 77 - 1:1.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Лингард (Гринвуд, 65), Джеймс (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд.

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, М.Кин, Мина, Динь (Бэйнс, 25), Ивоби, Дэйвис, Холгейт, Бернард (М.Кин, 70. Ньясс, 89), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

С 25 баллами "МЮ" занимает 6 место в турнирной таблице. У "Эвертона" 18 баллов и 17 позиция.

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