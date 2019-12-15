"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" обменялись голами в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" сыграл в ничью с "Эвертоном" а матче 17-го тура чемпионата Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" - 1:1 (0:1)
Голы: Линделеф, 36 (в свои ворота) - 0:1, Гринвуд, 77 - 1:1.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Лингард (Гринвуд, 65), Джеймс (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд.
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, М.Кин, Мина, Динь (Бэйнс, 25), Ивоби, Дэйвис, Холгейт, Бернард (М.Кин, 70. Ньясс, 89), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
С 25 баллами "МЮ" занимает 6 место в турнирной таблице. У "Эвертона" 18 баллов и 17 позиция.
А еще: Микель Артета может возглавить "Эвертон"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|17
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9