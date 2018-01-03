"Манчестер Юнайтед" и "Интер" готовят обмен игроками

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"Манчестер Юнайтед" и "Интер" готовят обмен игроками

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" готовят обмен игроками во время зимнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы договариваются о том, чтобы к "нерадзурри" присоединился Генрих Мхитарян, а в Англию отправился Жоау Мариу.

По некоторым данным, во вторник главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти обсуждал этот вопрос с руководством миланцев.

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