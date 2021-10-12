"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за лидера "Наполи"
Фото: инстаграм Лоренцо Инсинье/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Наполи" и сборной Италии Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, английский и итальянский клубы рассматривают вариант с подписанием игрока следующим летом, когда у него завершится контракт с неаполитанцами. Таким образом, хавбек может сменить клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 30-летний Инсинье провел за "Наполи" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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|3
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|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
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|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
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|27
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|11
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18