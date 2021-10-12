"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за лидера "Наполи"

Фото: инстаграм Лоренцо Инсинье/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Наполи" и сборной Италии Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, английский и итальянский клубы рассматривают вариант с подписанием игрока следующим летом, когда у него завершится контракт с неаполитанцами. Таким образом, хавбек может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 30-летний Инсинье провел за "Наполи" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" теряет Варана. | http://soccernews.ru