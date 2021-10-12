"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за лидера "Наполи"

Теги манчестер юнайтедлоренцо инсиньеинтер миланнаполитрансферы

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за лидера "Наполи"

Фото: инстаграм Лоренцо Инсинье/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Наполи" и сборной Италии Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, английский и итальянский клубы рассматривают вариант с подписанием игрока следующим летом, когда у него завершится контракт с неаполитанцами. Таким образом, хавбек может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 30-летний Инсинье провел за "Наполи" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" теряет Варана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Российских фанатов сильно избили в Словении после матча отбора ЧМ-2022

Российских фанатов сильно избили в Словении после матча отбора ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов