"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за юного американца

Форвард "Канзас-Сити" Джанлука Бусио может перебраться в один из топ-5 европейских чемпионатов.

Как сообщает ESPN, борьбу за 17-летнего американца ведут "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

Ранее футболиста пыталась приобрести "Фиорентина", которая предлагала за него около трех миллионов долларов.

В минувшем сезоне МЛС на счету Бусио три забитых мяча и один ассист в 22 играх.

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