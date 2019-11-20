"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за юного американца
Форвард "Канзас-Сити" Джанлука Бусио может перебраться в один из топ-5 европейских чемпионатов.
Как сообщает ESPN, борьбу за 17-летнего американца ведут "Манчестер Юнайтед" и "Интер".
Ранее футболиста пыталась приобрести "Фиорентина", которая предлагала за него около трех миллионов долларов.
В минувшем сезоне МЛС на счету Бусио три забитых мяча и один ассист в 22 играх.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" нацелился на английского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Спартак" вместо Florida Cup отправится в ОАЭ
-
1
Моуринью высказался о составе "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за юного американца
-
2
Роналду тайно женился в Марокко
-
Моуринью сформировал тренерский штаб в "Тоттенхэме"
-
"Милан" обсудил с Ибрагимовичем возможное возвращение в клуб
-
Стало известно, кто был главным кандидатом на пост тренера "Тоттенхэма" до приглашения Моуринью
-
1
Де Брюйне раскритиковал формат жеребьевки Евро-2020
-
7
Моуринью назвал "Тоттенхэму" приоритетную цель на зимнее трансферное окно
-
"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на двух лидеров в ближайшем матче
-
На фальшивый паспорт голкипера "Спартака" пытались оформить дебетовую карту
-
Вейналдум и Де Йонг провели акцию против расизма во время игры
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить трех игроков из Серии А
-
"Реал" заинтересован в покупке воспитанника "Барселоны"
-
Гендиректор "Зенита" рассказал о трансферных планах клуба
-
РФС намерен наказать фанатов, которые оскорбили Дзюбу на матче сборной России
-
Тедеско сделал заявление в ответ на критику Мостового и Ловчева
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Вильярреала"
-
1
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
-
Семин высказался о ситуации с травмированными игроками "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7