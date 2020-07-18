"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поспорят за Белотти

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"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поспорят за Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов.

По информации Football Italia, заполучить этим летом бомбардира "быков" хотят "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

Приобретение 26-летнего итальянца обойдётся "красным дьяволам" или "нерадзурри" в сумму более 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти сыграл за "Торино" 39 матчей, забил 22 гола и сделал 4 ассиста.

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