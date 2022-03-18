"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поспорят за защитника "Фиорентины"

Фото инстаграм Николы Миленковича

Центральный защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может летом оказаться в более статусной команде.

По информации La Gazzetta dello Sport, в трансфере серба заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

"Нерадзурри" готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро. В нём видят замену для Стефана де Врея.

В текущем сезоне 24-летний Миленкович сыграл за "Фиорентину" 29 матчей и забил 3 гола.

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