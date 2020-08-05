"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы

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"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы

Завершились ещё два матча 1/8 финала Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" в домашней ответной встрече одержал волевую победу над ЛАСКом со счётом 2:1 и спокойно отправился в следующий раунд турнира.

"Интер" и "Хетафе" определяли четвертьфиналиста в одном поединке и выиграли его "нерадзурри" со счётом 2:0.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – ЛАСК (Австрия) - 2:1 Первый матч: 5:0

Голы: Визингер, 55 - 0:1, Лингард, 57 - 1:1, Марсьяль, 88 - 2:1.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Фосу-Менса (Менджи, 84), Магуайр, Уильямс (Чонг, 72), Лингард (Погба, 63), Джеймс (Марсьяль, 84), Фред (Перейра, 64), Мата, Мактомини, Игало.

ЛАСК: Шлагер, Андраде (Филипович, 80), Траунер, Визингер (Забитцер, 73), Ранфтль, Холланд, Михорль, Балич (Райтер, 66), Реннер, Фризер, Рагуж.

 

"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания) - 2:0

Голы: Лукаку, 33 - 1:0, Эриксен, 83 - 2:0.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио (Бираги, 84), Бастони, де Врей, Янг, Гальярдини, Брозович (Эриксен, 82), Барелла, Годин, Лукаку, Мартинес (Санчес, 70).

"Хетафе": Сория, Кукурелья, Эчейта, Суарес, Ньом (Джейсон, 69), Арамбарри (Дуро, 89), Тимор, Оливера (Портильо, 88), Максимович (Анхель Родригес, 56), Джене, Мата (Молина, 69).

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