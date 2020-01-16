"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" пробились в 1/16 финала Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" добыли путевки в 1/16 финала Кубка Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Мата, 67 - 1:0
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 64; Лингард, 80), Фред, Мата, Марсьяль, Гринвуд (Перейра, 64).
"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Кастро (Рубен Винагре, 75), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Гиббс-Уайт, 71), Моутинью, Траоре (Буур, 88), Хименес.
"Карлайл Юнайтед" - "Кардифф" 3:4
Голы: Томас, 7 - 1:0, Флинт, 18 - 1:1, Мерфи, 45 - 1:2, Флинт, 48 - 1:3, Маккерди, 51 - 2:3, Уорд, 57 - 2:4, Маккерди, 64 - 3:4
"Карлайл Юнайтед": Коллин, Джонс, Уэбстер, Айрдейл, Уотт, Скауголл (Лофт, 67), Томас, Джонс (Чартерс, 87), Маккерди, Хоуп, Меллиш (Оломола, 81).
"Кардифф": Смитис, Кокс (Беннетт, 70), Бамба, Флинт, Ричардс, Роллс, Патерсон, Мерфи, Волкс, Уайт (Пэк, 83), Уорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14