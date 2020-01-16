"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" пробились в 1/16 финала Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" пробились в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" добыли путевки в 1/16 финала Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Мата, 67 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 64; Лингард, 80), Фред, Мата, Марсьяль, Гринвуд (Перейра, 64).

"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Кастро (Рубен Винагре, 75), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Гиббс-Уайт, 71), Моутинью, Траоре (Буур, 88), Хименес.


"Карлайл Юнайтед" - "Кардифф" 3:4

Голы: Томас, 7 - 1:0, Флинт, 18 - 1:1, Мерфи, 45 - 1:2, Флинт, 48 - 1:3, Маккерди, 51 - 2:3, Уорд, 57 - 2:4, Маккерди, 64 - 3:4

"Карлайл Юнайтед": Коллин, Джонс, Уэбстер, Айрдейл, Уотт, Скауголл (Лофт, 67), Томас, Джонс (Чартерс, 87), Маккерди, Хоуп, Меллиш (Оломола, 81).

"Кардифф": Смитис, Кокс (Беннетт, 70), Бамба, Флинт, Ричардс, Роллс, Патерсон, Мерфи, Волкс, Уайт (Пэк, 83), Уорд.

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