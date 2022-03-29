"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят перехватить трансферную цель "Реала"
Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему, сообщает Sport1.de.
По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия" оценивает игрока в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Беллингемом активно интересуется "Реал". Есть вероятность, что хавбек останется в Германии до 2023 года.
В нынешнем сезоне 18-летний Беллингем провел за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Реал" отказался от варианта с Погба. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Агент Кокорина рассказал о состоянии форварда
-
Гол Модрича помог Хорватии победить Болгарию
-
Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта
-
Дракслер может перебраться в Испании
-
Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят перехватить трансферную цель "Реала"
-
Лапорта: "Барселона" уже оформила два трансфера"
-
Азмун принес Ирану победу в матче отбора ЧМ-2022
-
Балотелли сделал новую татуировку на лице (фото)
-
Лопетеги не возглавит "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема и Менди рискуют пропустить ближайший матч "Реала" в Ла Лиге
-
На "Матч ТВ" прокомментировали уход Шмурнова
-
1
Шмурнов ушел с "Матч ТВ"
-
"Барселона" сомневается в трансфере Левандовского из-за возраста поляка
-
Дарио Срна раскритиковал решение Серии А, Бундеслиги и АПЛ по украинским футболистам
-
Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"
-
"Лидс" выставил ценник на Рафинью
-
Стали известны запросы Холанда по зарплате
-
Лапорта в восторге от Феликса
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18