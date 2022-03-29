"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят перехватить трансферную цель "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридливерпульборуссия дортмундджуд беллингем

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят перехватить трансферную цель "Реала"

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия" оценивает игрока в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Беллингемом активно интересуется "Реал". Есть вероятность, что хавбек останется в Германии до 2023 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Беллингем провел за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" отказался от варианта с Погба. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент Кокорина рассказал о состоянии форварда

Агент Кокорина рассказал о состоянии форварда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов