"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят перехватить трансферную цель "Реала"

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия" оценивает игрока в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Беллингемом активно интересуется "Реал". Есть вероятность, что хавбек останется в Германии до 2023 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Беллингем провел за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" отказался от варианта с Погба. | http://soccernews.ru