"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются хавбеком "Тоттенхэма"

Теги манчестер юнайтедливерпультоттенхэмвиктор ваньяма

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются хавбеком "Тоттенхэма""Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Виктором Ваньямой.

Так, по сведениям Mirror, "красные дьяволы" и мерсисайдцы следят за ситуацией вокруг нового контракта 26-летнего хавбека со "шпорами". Если столичный клуб отклонит требование кенийца о повышении ему оклада, они будут готовы предпринять попытки заполучить футболиста.

В нынешнем сезоне Ваньяма забил 1 гол в 15 играх за "Тоттенхэм". 

Напомним, также "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" претендуют на Жоржиньо. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
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