"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются хавбеком "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Виктором Ваньямой.

Так, по сведениям Mirror, "красные дьяволы" и мерсисайдцы следят за ситуацией вокруг нового контракта 26-летнего хавбека со "шпорами". Если столичный клуб отклонит требование кенийца о повышении ему оклада, они будут готовы предпринять попытки заполучить футболиста.

В нынешнем сезоне Ваньяма забил 1 гол в 15 играх за "Тоттенхэм".

Напомним, также "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" претендуют на Жоржиньо. | soccernews.ru