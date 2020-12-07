"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" лидируют в гонке за 19-летним американцем

Теги манчестер юнайтедливерпульгамбургтрэвиан соузатрансферы

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" лидируют в гонке за 19-летним американцем

Американский левый защитник Трэвиан Соуза может оказаться в одном из топ-клубов АПЛ.

По информации 90min, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Сообщается, что на перспективного фулбека также претендуют другие английские клубы, но и наибольшие шансы у него продолжить карьеру на "Энфилде" или "Олд Траффорд".

Сейчас Соуза является свободным агентом. В октябре он расторг контракт с "Гамбургом" и с тех пор остаётся без команды.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В России бывшего футболиста посадили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

В России бывшего футболиста посадили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов