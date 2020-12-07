"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" лидируют в гонке за 19-летним американцем

Американский левый защитник Трэвиан Соуза может оказаться в одном из топ-клубов АПЛ.

По информации 90min, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Сообщается, что на перспективного фулбека также претендуют другие английские клубы, но и наибольшие шансы у него продолжить карьеру на "Энфилде" или "Олд Траффорд".

Сейчас Соуза является свободным агентом. В октябре он расторг контракт с "Гамбургом" и с тех пор остаётся без команды.

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