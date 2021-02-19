"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" намерены активизироваться в переговорах по Райсу

Хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс может покинуть клуб грядущим летом.

Как сообщает Express, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" намерены активизироваться в переговорах по трансферу 22-летнего игрока.

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Райса один гол и один ассист в 27 матчах.

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