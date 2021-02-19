"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" намерены активизироваться в переговорах по Райсу

Теги манчестер юнайтедливерпульдеклан райсвест хэм юнайтедтрансферы

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" намерены активизироваться в переговорах по Райсу

Хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс может покинуть клуб грядущим летом.

Как сообщает Express, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" намерены активизироваться в переговорах по трансферу 22-летнего игрока.

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Райса один гол и один ассист в 27 матчах.

Читайте также: Хавбек "Вест Хэма" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды

Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов