"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ

Несколько минут назад на стадионе "Олд Трафорд" завершился центральный матч 27 тура Английской Премьер-Лиги, в котором встречались две самые титулованные команды Туманного Альбиона – "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Еще за несколько дней до начала встречи в прессе обозначилось некоторый сдвиг мнений в сторону возможной победы "красных дьяволов". В первую очередь речь шла о психологическом аспекте, так как "Ливерпуль" проиграл не выиграл 7 из последних 9 встреч на "Олд Трафорде". С другой стороны, ничья считалась очень даже неплохим результатом для "мерсесайдцев", так как в любом случае банда Клоппа не выиграет чемпионство за счет одной лишь этой встречи, а 1 одно чистого преимущества перед "Сити" по дистанции – это тоже не так уж и плохо, хоть и совсем ненадежно. Еще одним интересным аспектом считалась позиция Сульшера, так как многие эксперты считали данную встречу одной из ключевых за попадание в первую четверку: если норвежец действительно хочет не возвращаться в "Мёльде" по окончанию игрового года, а остаться в Манчестере, то нужно брать свое дома и укреплять позиции в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

Уже на второй минуте все планы "Манчестер Юнайтед" на игру могли оказаться неактуальными. Неразбериха в собственной штрафной привела к тому, что вратарь забрал мяч в руки после паса от своего защитника, и судья назначил свободный удар. Стандарт пошел бить Милнер, но его пушка попала не в сетку, а в защитников. Не лучшее начало оказалось системным явлением, но в дальнейшем речь шла не об опасных моментах возле своих ворот: если сказать больше, подопечные Клоппа больше и вовсе ничего не создал в первом тайме. Проблемы "красных дьяволов" исходили от чрезмерного травматизма. Уже в первой половине тайма Сульшеру пришлось снять с игры Эрреру и Мату, а под конец тайма продолжать игру оказался неспособным Лингард – тот самый футболист, который относительно недавно заменил испанца Мату. Таким образом, "Юнайтед" использовал все свои замены еще до перерыва.

Зато, именно у "Манчестера" были шансы открыть счет в матче. На 37 минуте "дьяволы" разрисовали хорошую комбинацию неподалеку чужой штрафной, после которой Погба получил мяч и ахнул в сторону Алиссона метров с 25-ти. Игровой снаряд летел в дальний угол, но по дороге встретился с головой Ван Дейка и ушел на угловой. А через 4 минуты Погба оказался уже разгонял атаку. Француз отлично прорвался по левому флангу и отдал пас на линию штрафной, откуда Лукаку не стал бить, а хитро разрезал оборону проникающим пасом во вратарскую, где Лингард начал обводить голкипера, но Алиссон выбил мяч из ног англичанина.

К 75 минуте мяч побывал в сетку ворот "Ливерпуля", но в эпизоде со стандартным положением, после которого и был забит гол, судья зафиксировал офсайд. В двух предыдущих штрафных, которые по совместительству получились лучшими моментами "дьяволов" во втором тайме, футболистов "Юнайтед" тоже постигла тяжелая участь "вне игры". Активизация "мерсесайдцев" тоже не приносила особых дивидендов, но при этом встречу нельзя было назвать скучной или неинтересной. К 80 минуте, когда игра, казалось, начала раскрываться, динамизм и скорость перемещения просто зашкаливала. Создавалось впечатление, что встреча идет до гола: кто забьет – тот и положит в копилку 3 балла.

Но взрыва так и не произошло! Команды закончили встречу со счетом 0:0. Это означало, что "Ливерпуль" не выиграл уже восьмой из 10 последних встреч на "Олд Трафорд", и не забил во втором матче кряду; при этом первое место в турнирной таблице было сохранено – "мерсесайдцы" опережают "Манчестер Сити" на 1 балл. А вот "Манчестер Юнайтед" теряет свое место в первой четверке, так как "Арсенал" в параллельном матче обыграл "Саутгемптон".

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу – Эррера (Перрейра, 21), Мактоминэй, Погба – Мата (Лингард, 25 (Санчес, 43)) – Рэшфорд, Лукаку.

"Ливерпуль": Алиссон – Милнер, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон (Шакири, 72) – Салах (Ориги, 79), Мане, Фирмино (Старридж, 31).