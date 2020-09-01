"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за французского таланта

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику "Лилля" Бубакари Сумаре, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Реала", "Арсенала" и "Милана".

21-летний Сумаре является воспитанником ПСЖ. За "Лилль" он выступает за 2017 года, провел за клуб 70 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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