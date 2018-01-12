"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за Пулишича

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к американскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Кристиану Пулишичу, сообщает Independent.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста ближайшим летом. Впрочем сам игрока пока не думает о смене клуба.

По итогам минувшего года он был признан лучшим футболистом США.

В этом сезоне 19-летний Пулишич провел за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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