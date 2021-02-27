"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за вингера "Лидса"

Теги манчестер юнайтедливерпульлидс юнайтедрафинья диас

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за вингера "Лидса"

Вингер "Лидса" Рафинья Диас попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Daily Star, в услугах 24-летнего бразильца заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Рафиньи пять голов и пять ассистов в 21 игре.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" нацелился на Варана, но в "Реале" планируют удержать футболиста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов