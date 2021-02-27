"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за вингера "Лидса"

Вингер "Лидса" Рафинья Диас попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Daily Star, в услугах 24-летнего бразильца заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Рафиньи пять голов и пять ассистов в 21 игре.

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