"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за игрока "Реала"

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к колумбийскому полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Арсенал" и "Ювентус".

Напомним, что Родригес выступает за "Баварию" на правах аренды и немецкий клуб имеет право выкупить его трансфер за 42 миллиона евро. Впрочем, мюнхенцы, скорее всего, не будут активировать эту опцию.

В нынешнем сезоне 27-летний Хамес провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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