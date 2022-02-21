"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за одного из лидеров "Ромы"

Теги манчестер юнайтедливерпульроманикола дзаньолотрансферы

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за одного из лидеров "Ромы"

Фото: инстаграм Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику римской "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает ASRomaLive.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Челси", "Тоттенхэм" и "Ювентус". 

В нынешнем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. 

Не пропустите: "Ливерпуль" может подписать форварда "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов