"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за одного из лидеров "Ромы"

Фото: инстаграм Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику римской "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает ASRomaLive.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Челси", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" может подписать форварда "Вест Хэма". | http://soccernews.ru