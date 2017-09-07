"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" были против досрочного закрытия трансферного окна

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" были против досрочного закрытия трансферного окна

Стали известны итоги голосования среди клубов Премьер-лиги относительно закрытия летнего трансферного окна до старта сезона, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, против изменения сроков окна выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси". Единственным воздержавшимся оказался "Бернли". Остальные клубы проголосовали за нововведение.

Таким образом следующим летом трансферное окно в Премьер-лиге закроется перед началом сезона.

Не пропустите: Следующим летом трансферное окно в АПЛ будет закрыто до начала сезона. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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