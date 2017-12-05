"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" могут заплатить за Милинковича-Савича до 100 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" могут заплатить за Милинковича-Савича до 100 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и могут заплатить за него порядка 100 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса".

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за "Лацио" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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