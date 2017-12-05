"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" могут заплатить за Милинковича-Савича до 100 миллионов евро
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и могут заплатить за него порядка 100 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса".
В этом сезоне 22-летний хавбек провел за "Лацио" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9