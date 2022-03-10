"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" нацелились на игрока "Шахтера"

Фото: инстаграм Винисиуса Тобиаса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к бразильскому защитнику "Шахтеру" Винисиусу Тобиасу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английские клубы намерены арендовать футболиста до лета. Контракт игрока с "Шахтером" в настоящее время приостановлен из-за ситуации в Украине. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются "Реал" и "Атлетико"

18-летний Винисиус перешел в "Шахтер" в январе 2022 года за шесть миллионов евро. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2026 года.

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