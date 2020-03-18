"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" намерены купить одного из лидеров "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Атлетико" не хочет расставаться с игроком и предлагает ему новый контракт. Впрочем, хавбек отказывается от нового соглашения. Сейчас сумма отступных в контракте Сауля составляет 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Сауль провел за "Атлетико" 37 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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