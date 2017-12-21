"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не будут наказаны за конфликт после матча

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не будут наказаны за конфликт после матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение не наказывать "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" за стычку после очного матча, сообщает ITV.

По сведениям издания, после изучения всех материалов дела, было решено не принимать никаких мер в отношении команд.

Напомним, что в матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "МЮ" со счетом 2:1.

После матча наставнику "дьяволов" Жозе Моуринью показалось, что "горожане" слишком бурно празднуют победу и у него случился конфликт с вратарем соперников Эдерсоном. Затем к стычке подключились и другие игроки. Моуринью получил удар по голове пластиковой бутылкой и был облит молоком, а тренеру "Сити" Микелю Артете разбили бровь.

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