"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Манчестер Юнайтед" остался на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков. "Манчестер Сити" с 19 очками поднялся на восьмую позицию.

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Мактомини, Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 74).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Уокер, де Брюйне, Родри, Стерлинг, Фернандиньо, Марез (Ферран Торрес, 66), Габриэл Жезус.

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