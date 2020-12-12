"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче АПЛ
В матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Манчестер Юнайтед" остался на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков. "Манчестер Сити" с 19 очками поднялся на восьмую позицию.
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" - 0:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Мактомини, Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 74).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Уокер, де Брюйне, Родри, Стерлинг, Фернандиньо, Марез (Ферран Торрес, 66), Габриэл Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18