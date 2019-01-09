"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за чемпиона мира

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за чемпиона мира

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к французскому защитнику мадридского "Атлетико" Лукасу Эрнандесу, сообщает Bild.

По сведениям источника, английские клубы намерены приобрести футболиста, сумма отступных в его контракте составляет 80 миллионов евро. Также им активно интересуется "Бавария". 

Однако, по некоторым данным, Эрнандес согласился подписать новый контракт с "Атлетико", в котором клуб значительно увеличит сумму отступных.

В нынешнем сезоне 22-летний Эрнандес провел 17 матчей за "Атлетико" во всех турнирах.

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