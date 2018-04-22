"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Наполи"

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику "Наполи" Жоржиньо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Его стоимость может составить 40 миллионов евро.

Также хавбек входит в сферу интересов "Ливерпуля".

В этом сезоне 26-летний Жоржиньо провел 34 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
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