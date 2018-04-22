"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику "Наполи" Жоржиньо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Его стоимость может составить 40 миллионов евро.

Также хавбек входит в сферу интересов "Ливерпуля".

В этом сезоне 26-летний Жоржиньо провел 34 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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