"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за игрока "Баварии"

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за игрока "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Англичане готовы выложить за игрока более 55 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее немец уже играл за "Ман Сити" в сезоне 2010/11.

В этом сезоне 29-летний Боатенг провел за "Баварию" 23 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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