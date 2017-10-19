"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за Карикола

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к левому защитнику "Эспаньола" Аарону Кариколу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, скауты манкунианских клубов уже следят за игрой 20-летнего испанца. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро.

В этом сезоне Карикол сыграл за "Эспаньол" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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