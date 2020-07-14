"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за таланта "Валенсии"

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику "Валенсии" Феррану Торресу, сообщает Marca.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "летучими мышами" истекает через год, поэтому клубу придется продать его этим летом, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Ранее сообщалось, что Торрес также входит в сферу интересов "Барселоны" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 20-летний Торрес провел за "Валенсию" 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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