"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему "Реала Сосьедад" и сборной Швеции Александеру Исаку, сообщает fichajes.net.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Исаком интересуется "Барселона", которая рассматривает его в качестве альтернативы норвежскому форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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