"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за трансферную цель "Барселоны"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситибарселонаалександр исак

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему "Реала Сосьедад" и сборной Швеции Александеру Исаку, сообщает fichajes.net.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Исаком интересуется "Барселона", которая рассматривает его в качестве альтернативы норвежскому форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спортинг" разгромил "Бешикташ" в Лиге чемпионов

"Спортинг" разгромил "Бешикташ" в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов