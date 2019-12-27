"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за воспитанника "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за воспитанника "Барселоны"

Два манчестерских гранда сразятся за общую трансферную цель, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "МЮ" и "Ман Сити" хотят заполучить полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо.

Сам воспитанник "Барселоны" готов к смене команды в самое ближайшее время.

Ольмо выступает за загребское "Динамо" с 2014 года, сыграл 124 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.

Рыночная стоимость 21-летнего игрока оценивается в 35 миллионов евро.

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