"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" включились в борьбу за защитника "Фиорентины"

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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" включились в борьбу за защитника "Фиорентины"Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может сменить клубную прописку. Футболист попал в поле зрения клубов АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

23-летний серб привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". "Фиалки" готовы отпустить игрока в команду, которая сможет заплатить за защитника 35 млн евро.

Кроме английских клубов игрок интересен и другим европейским грандам. Так СМИ сообщали об интересе к Миленковичу со стороны "Милана", "Ювентуса" и "Барселоны". 

В текущем сезоне игрок выходил на поле в составе "Фиорентины" в 20 матчах Серии А. На его счету два забитых мяча и одна голевая передача.

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