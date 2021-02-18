"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" включились в борьбу за защитника "Фиорентины"

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может сменить клубную прописку. Футболист попал в поле зрения клубов АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

23-летний серб привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". "Фиалки" готовы отпустить игрока в команду, которая сможет заплатить за защитника 35 млн евро.

Кроме английских клубов игрок интересен и другим европейским грандам. Так СМИ сообщали об интересе к Миленковичу со стороны "Милана", "Ювентуса" и "Барселоны".