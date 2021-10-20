"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" вступили в борьбу за Ольмо

Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к испанскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Фаворитом в борьбе за игрока является "Барселона", но у каталонцев могут возникнуть сложности с выплатой требуемых 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" три матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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