"Манчестер Юнайтед" и "Монако" поборются за трансферную цель "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" и "Монако" поборются за трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" и "Монако" включились в борьбу за полузащитника "Гремио" Артура Рамоса, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "красные дьяволы" и монегаски намерены выиграть гонку за 21-летним бразильцем у "Барселоны", предложив ему более выгодные условия личного контракта.

Напомним, что сумма отступных в контракте Артура с "Гремио" составляет 50 миллионов евро. 

Не пропустите: В ближайшее время "Барселона" подпишет Артура. | http://soccernews.ru

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