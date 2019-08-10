"Манчестер Юнайтед" и "Наполи" поспорят за Льоренте
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в Англии или Италии.
Как сообщает Sky Sports, в приглашении испанского форварда заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Наполи".
34-летний футболист готов выслушать предложения от клубов. Его финансовые требования - зарплата в размере 4 миллионов евро в год.
Этим летом Льоренте покинул "Тоттенхэм" на правах свободного агента, поэтому может перейти в новую команду бесплатно.
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|38
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|38
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|38
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|9
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|38
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|38
|52
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|Уотфорд
|38
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|12
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|38
|49
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|38
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|Борнмут
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
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|Кардифф Сити
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|16