"Манчестер Юнайтед" и "Наполи" поспорят за Льоренте

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"Манчестер Юнайтед" и "Наполи" поспорят за Льоренте

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в Англии или Италии.

Как сообщает Sky Sports, в приглашении испанского форварда заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Наполи".

34-летний футболист готов выслушать предложения от клубов. Его финансовые требования - зарплата в размере 4 миллионов евро в год.

Этим летом Льоренте покинул "Тоттенхэм" на правах свободного агента, поэтому может перейти в новую команду бесплатно.

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